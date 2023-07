Bernstein senkt Ziel für Henkel auf 61 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 63 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Konsumgütersektor habe zwei schwache Monate hinter sich und diese Phase dürfte noch nicht zu Ende sein, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Ausnahme von Haleon sollten Anleger die Sektorwerte meiden. Die Bewertungen seien noch immer hoch./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 14:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.