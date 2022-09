Bernstein senkt Ziel für Hellofresh auf 19 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 27 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Kochboxenhersteller polarisiere die Anleger, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er betrachte die Aktie mit Vorsicht, denn das Geschäftsmodell sei schwierig und die Wachstumsstrategie eine Herausforderung. Das Kursziel senkte er wegen höherer Marketing-Ausgaben, höherer Investitionen und reduzierter Umsatz- sowie Margenerwartungen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.