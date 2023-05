Bernstein senkt Ziel für Easyjet auf 500 Pence - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 550 auf 500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Luftverkehr erhole sich nach der Pandemie wieder, habe sich aber verändert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Sein Kursziel für Easyjet senkte der Experte, da er davon ausgeht, dass sich das Wachstumstempo der britischen Fluggesellschaft unter anderem wegen des schwächelnden Verbraucherumfelds verlangsamen werde. Dabei mache die inzwischen deutlich höherwertigere Positionierung Easyjet angreifbar durch günstigere Wettbewerber./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 04:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.