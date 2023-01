Bernstein senkt Ziel für Diageo auf 4030 Pence - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Halbjahreszahlen von 4180 auf 4030 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Das Konzernergebnis des Spirituosenherstellers sei auf den ersten Blick gut und über den Erwartungen gewesen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sei die Kursreaktion negativ ausgefallen, unter anderem wegen hoher Zinskosten. Dies und die Tendenz am US-Spirituosenmarkt überschatteten den ansonsten robusten globalen Trend./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 07:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 07:34 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.