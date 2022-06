Bernstein senkt Ziel für Delivery Hero auf 80 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 95 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine hauseigene Umfrage im wichtigsten Absatzmarkt Südkorea belege, dass der Essenslieferdienst dort in einer starken Position gegenüber der heimischen Konkurrenz sei, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Übernahme des dortigen Wettbewerbers Woowa sei ein vernünftiger Schritt gewesen. Das neue Kursziel begründete Woods mit der gesunkenen Marktbewertung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 14:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.