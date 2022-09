Bernstein senkt Ziel für Delivery Hero auf 68 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Mit seinen Schätzungen für das Bruttowarenvolumen liege er um zwei bis drei Prozent unter den Konsensprognosen, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Ansonsten fand der Experte jedoch fast nur lobende Worte für den Essenslieferanten. In einem harten Wettbewerb sei das Unternehmen gut positioniert, Sorgen um die Liquidität seien unbegründet und die Profitabilität sei besser als erwartet./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 20:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.