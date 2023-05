Bernstein senkt Ziel für Bayer auf 90 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer vor Zahlen für das erste Quartal von 92 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Trotz des Gegenwinds durch niedrigere Glyphosatpreise sei er zuversichtlich, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Agrarmärkte boomten nach wie vor, die Preise für Mais und Sojabohnen seien hoch. Vor diesem Hintergrund erschienen die Markterwartungen für 2023 zu vorsichtig./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 09:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 04:15 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.