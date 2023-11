Bernstein senkt Ziel für Bayer auf 60 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 71 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die aktuell negative Ergebnisentwicklung ändere nichts an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch auf Basis pessimistischerer Prognosen spreche der innere Wert für die Aktien der Leverkusener./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 13:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 05:02 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.