Bernstein senkt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach vorläufigen Zahlen von 200 auf 185 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Ausblick für 2024 liege klar unter den Erwartungen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit nicht unbedingt günstig. Zumindest dann nicht, wenn auch die Prognosen für 2025 und 2026 sinken sollten./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:37 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.