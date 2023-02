Bernstein senkt Deutsche Post auf 'Market-Perform' - Ziel hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 42,00 auf 43,50 Euro angehoben. Nach dem jüngsten Kurszuwachs halte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Grenzen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Cashflow-Potenzial des Logistikkonzerns werde in der Bewertung nun besser berücksichtigt./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 06:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.