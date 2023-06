Bernstein lässt Volkswagen Vz auf 'Market-Perform', Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Wolfsburger wollten "alles, überall, auf einmal", schrieb Analyst Daniel Roeska am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Auf die Frage, warum man vor einem 180-Milliarden-Euro schweren "Investitions-Bonanza" in VW-Aktien investieren sollte, hätten die Anleger wohl eine klare Antwort bekommen - nämlich es nicht zu tun. Die Anleger hätten kaum Argumente erhalten, um dem Optimismus des Managements hinsichtlich besserer Wettbewerbsfähigkeit in naher Zukunft zu folgen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 10:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 10:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.