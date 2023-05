Bernstein hebt Ziel für Unilever auf 3800 Pence - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Unilever von 3500 auf 3800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Verbraucherausgaben seien nach wie vor hoch, was im europäischen Konsumgütersektor aber bereits eingepreist sei, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Sektorbewertung hält er generell für zu hoch./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.