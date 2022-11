Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 100 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 74 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die jüngsten Zahlen und der Ausblick zeigten, dass er die positiven Folgen der Auftragslage im Geschäft mit kurzzyklischen Investitionsgütern unterschätzt habe, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe hinsichtlich der mittelfristigen Perspektiven aber vorsichtig. Daher bewegten sich die Schätzungen unter dem Konsens./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 22:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.