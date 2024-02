Bernstein hebt Ziel für Renault auf 50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten zwar seine Schätzungen knapp verfehlt, die Konsensprognosen aber übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten der Ausblick und die Aussagen zu 2024 ebenso wie die höhere Dividende sein Vertrauen gestärkt, dass die "Renaulution" in diesem Jahr keine Pause einlegen werde./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 21:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.