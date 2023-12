Bernstein hebt Ziel für RWE auf 52,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 48,50 auf 52,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im kommenden Jahr dürfte die Entwicklung der Zinsen und der Gaspreise relevant bleiben, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2024 für die Versorgerbranche. Die Strategen der Bank setzten auf den Sektor unterem anderem als Anlegeidee bei wieder sinkenden Zinsen. SSE und RWE sind Venkateswarans Favoriten./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2023 / 04:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 05:59 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.