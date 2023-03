Bernstein hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der jüngsten Bewertung der Chancen Künstlicher Intelligenz befasste sich Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie spezieller mit Large Language Models (LLM), also sprachbezogenen Modellen. Die Ansätze mit solchen Technologien würden weitreichender und die Entwicklung stehe noch am Anfang./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 03:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 03:26 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.