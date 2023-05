Bernstein hebt Ziel für Kering auf 681 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Kering von 617 auf 681 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das chinesische Inlands-Drehkreuz Chengdu entwickele sich in puncto Flugverkehrsaufkommen stark, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit den freien Tagen rund um den 1. Mai dürfte das Shopping von Luxusartikeln stark zugenommen haben, auch wenn Rekorde wohl nicht erreicht würden. Die Kering-Aktien könnten sich innerhalb der Branche überdurchschnittlich entwickeln./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 05:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 05:59 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.