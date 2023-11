Bernstein hebt Ziel für Ferrari auf 310 Euro - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sowohl Kunden als auch Aktionäre hätten Sinn für teure Produkte, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beide zufriedenzustellen sei nicht einfach, wie Diskussionen über das Auftragswachstum zeigten. Roeska sieht aber nur dann eine Abschwächung, wenn 2024 weniger als vier neue Modelle auf den Markt kämen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 20:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 06:15 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.