Bernstein hebt Ziel für Diageo auf 3580 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo in einem Rückblick auf 2023 und einem 2024er-Ausblick auf die "Top Picks" der Branche für alkoholische Getränke von 3465 auf 3580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien europäischer Alkoholika-Produzenten seien derzeit günstig, insbesondere vor dem Hintergrund der längerfristigen Aussichten für die Branche, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristige Kurstreiber gebe es indes kaum. Diageo sei 2023 vor allem von der Normalisierung des für das Unternehmen extrem wichtigen US-Spirituosenmarktes getroffen worden, nachdem während der Pandemie ein herausragendes Wachstum verzeichnet worden sei. Zudem schwächelte jüngst auch der Tequila-Markt. Die Aktie dürfte Stirling zufolge zwar irgendwann wieder in der Gunst der Anleger steigen, doch die Bewertung der Pernod-Ricard-Aktie sei attraktiver./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 05:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.