Bernstein hebt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der nächste Kurstreiber werde der Ausblick auf 2024, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachklapp des Quartalsberichts. Er werde die mittelfristigen Erwartungen an Umsatzdynamik und Margenerholung prägen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 05:01 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.