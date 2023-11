Bernstein hebt Stellantis auf 'Outperform' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 25 Euro angehoben. Ein Ende der Verhandlungen mit der US-Gewerkschaft UAW sei in Sicht, begründete Analyst Daniel Roeska sein besseres Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Autobauer werde 2024 zwar mit der Branche Gegenwind spüren. Seine einzigartige regionale Präsenz und seine Wachstumschancen sollten aber dazu beitragen, in den Jahren 2024 und 2025 einen Free Cashflow von mehr als zehn Milliarden Euro zu erwirtschaften./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 05:46 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.