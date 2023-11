Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 2700 Franken - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2600 auf 2700 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die europäischen Konsumchemieunternehmen stünden beim Wachstum der Absatzvolumina vor einer Wende zum Besseren, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Umsatzwachstum sei der größte Treiber für die Aktienkurse in diesem Sektor, der seine Erholung fortsetzen sollte./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 22:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 05:06 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.