Bernstein hebt ASML auf 'Outperform' - Ziel 800 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 630 auf 800 Euro angehoben. Der ASML-Kurs sei zwar in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen, hinke der Branchenentwicklung aber hinterher, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher seien die Papiere attraktiv bewertet, auch wegen des recht hoch erwarteten Gewinnwachstums bis 2025./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 16:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.