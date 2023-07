Bernstein hält bei DHL Prognoseerhöhung für wahrscheinlich

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Papiere der DHL Group mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alexander Irving hält es in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Logistikbranche für wahrscheinlich, dass die Bonner ihre Jahresziele aufstocken werden. Angesichts günstiger Trends in der wichtigsten Sparte Express erscheine das untere Ende schon sehr pessimistisch, so Irving. Zumindest hier dürfte man sich künftig etwas mehr zutrauen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2023 / 15:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 05:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.