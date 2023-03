Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Finanztrends Video zu Volkswagen Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach endgültigen Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Rückläufige Rohstoffpreise hätten sich günstig auf den Margenausblick ausgewirkt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Investitionen stelle eine Belastung dar und sei die wesentliche Neuigkeit, da die Eckdaten schon bekannt gewesen seien./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 07:37 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.