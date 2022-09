Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 4280 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4280 Pence belassen. Der angekündigte Abschied des Konzernchefs Alan Jope stärke das Vertrauen in eine potenzielle Wende, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der großen Karriere, die Jope im Gefüge des Konsumgüterkonzerns absolviert habe, dürften Investoren dürften in einem Chefwechsel eine positive Nachricht sehen./tih/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 07:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 07:22 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.