Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 150 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach einer Analyse der Modellvorstellungen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Tesla habe in den vergangenen Jahren viel weniger neue Modelle auf den Markt gebracht als der chinesische Konkurrent BYD, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Diskrepanz habe strategische Gründe, resultiere aber wohl auch aus unterschiedlichen Ressourcen und Fähigkeiten. Er glaubt weiterhin, dass die Bewertungsdifferenz zwischen Tesla und BYD ungerechtfertigt ist und stuft die Aktie der Chinesen mit "Outperform" ein./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2024 / 19:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2024 / 20:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.