Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 150 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Analyst Toni Sacconaghi beschäftigte sich mit den Perspektiven des Elektroautobauers in China, dem weltweit wichtigsten Markt für Elektromobilität. Tesla habe aufgrund des starken Wettbewerbs in China, der wohl noch größer werde, Marktanteile verloren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 04:09 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.