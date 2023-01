Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 150 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Bestellungen seien in Zukunft der entscheidende Faktor beim Elektroautobauer, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Jüngste Nachfrageprobleme würden Fragen zu Teslas Marktanteil und Margen aufwerfen. Die Markterwartungen seien noch nicht ausreichend angepasst worden und es gebe weiteres Abwärtspotenzial./niw/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 02:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 02:09 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.