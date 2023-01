Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 150 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Preissenkungen des Elektroautobauers hätten massive Auswirkungen auf das Ergebnis, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet 2023 nun nur noch mit einem Gewinn je Aktie von 3,80 Dollar verglichen mit dem Konsens von 4,99 Dollar. Preiseinschnitte in China schienen zudem nicht den erhofften Nachfrageschub gebracht zu haben. Es sei unklar, ob weitere Senkungen folgen, so Sacconaghi./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 23:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 23:59 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.