Bernstein belässt Symrise auf 'Market-Perform' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Finanztrends Video zu Symrise



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Eckdaten für 2022 inklusive einer hohen Anschreibung auf eine Beteiligung in Schweden auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Während die Umsatzentwicklung positiv überrascht habe, verdeutliche die schlechter als gedachte Gewinnentwicklung die aktuellen operativen Probleme, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Abschreibung auf die Beteiligung am Heimtiernahrungsspezialisten Swedencare berge indes keine negativen Signale für das Geschäft von Symrise rund um Haustiefnahrungszusätze. Zudem dürfte die ausdrückliche Nennung der Dividendensicherheit die Investoren hinsichtlich des Barmittelzuflusses zuversichtlich stimmen. Insgesamt habe Symrise in einem schwierigen 2022 ordentlich abgeschnitten./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 20:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 20:07 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.