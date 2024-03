Bernstein belässt Symrise auf 'Market-Perform' - Ziel 108 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe sich im Schlussquartal stark entwickelt und dabei die Konkurrenz beim Wachstum hinter sich gelassen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem erscheine der Ausblick konservativ./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:43 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.