Bernstein belässt Stellantis auf 'Market-Perform' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autokonzern habe in den USA positiv überrascht, in Europa aber enttäuscht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Lagerbestände gestiegen. Dies sei in erster Linie auf die nachlassende Knappheit von Bauteilen zurückzuführen und nicht auf eine schwache Nachfrage./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 07:14 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.