Bernstein belässt Siemens auf 'Market-Perform' - Ziel 145 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Für Anleger sei es wegen der Vielfalt an Geschäftsmodellen und Endmärkten nicht einfach, den Kapitalgütersektor zu durchblicken, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er versuchte daher, die Unternehmen hinsichtlich ihrer Schwerpunkte besser abzugrenzen. In Siemens sieht er ein dynamisches, spannendes Konglomerat./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 20:30 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.