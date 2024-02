Bernstein belässt Siemens Energy auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Energietechnik-Konzern habe seine vorläufig veröffentlichten Zahlen bestätigt, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Änderungen am Ausblick habe es nicht gegeben. Insofern sei der Neuigkeitsgehalt des Quartalsberichts gering./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:37 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.