Bernstein belässt Siemens Energy auf 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor den Quartalsberichten aus dem Investitionsgütersektor auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Unternehmen dürften die Erwartungen wohl erfüllen oder auch übertreffen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Bei Siemens Energy liege der Fokus der Anleger allerdings noch immer auf etwaigen Verbindlichkeiten und Kosten./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 06:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.