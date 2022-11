Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 16,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Auch der Billigflieger habe eine starke aufgestaute Nachfrage nach Flügen verzeichnet, was die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal hochgetrieben habe, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Buchungen seien trotz der unsicheren Wirtschaftslage robust. Besonders interessant sei der Hinweis auf die Flugpreise für 2023 gewesen, die nach Ansicht des Managements im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen könnten, sofern in der Branche Disziplin bei den Kapazitäten herrsche./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 14:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 16:30 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.