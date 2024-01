Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Durch die Absage des Börsengangs der Tochter Ampere werde der damit in Zusammenhang stehende Aktienüberhang beseitigt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gemeint sind damit Positionen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verkauft werden und damit kursbelastend wirken können. Allerdings werde sich der Blick des Marktes nun verstärkt auf die Aussichten des französischen Autobauers für 2024 richten. Und hier zeichne sich Gegenwind ab./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 20:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 20:49 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.