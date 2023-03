Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Finanztrends Video zu RWE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Vorschläge der EU zur Reform des Strommarktes ebneten den Weg zu Erneuerbaren Energien, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zu dem befürchteten Umbruch im Großkundengeschäft sei es unterdessen nicht gekommen. Für RWE seien die Vorschläge insgesamt positiv./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 16:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 16:17 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.