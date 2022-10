Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 53,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE angesichts der angekündigten Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Finanziert wird der Deal zum Teil durch die Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung, die von der Qatar Holding gezeichnet wird. Gewinnbeiträge aus der Transaktion dürften die damit verbundene Gewinnverwässerung und die höheren Zinskosten überlagern, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 16:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2022 / 16:37 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.