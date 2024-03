Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG angesichts möglicher Strafzölle der EU auf chinesische E-Autos auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Prozess sei eingeleitet worden, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die EU-Kommission gehe Hinweisen auf schädliche Subventionen nach und wolle ihre Untersuchungen bereits im Juni abschließen. Er glaubt nun, dass die Zölle kommen werden. Möglich seien sie dann ab Juli. Die Kernfrage sei aber, wie hoch sie ausfallen./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 11:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 11:51 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.