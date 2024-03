Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 134 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Nach Gesprächen mit einem führenden europäischen Sportartikel-Einzelhändler erwarte sie ein allgemein schwaches Jahr für die Branche, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sollte sich die Lage zwar verbessern, doch in einigen Bereichen gebe es immer noch einen Angebotsüberhang. Adidas und Nike dürften im Großhandel Marktanteile zurückerobern, wenn auch nur langsam. Im bisherigen Jahresverlauf habe sich Nike bisher besser als die Konkurrenz geschlagen./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 11:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 11:52 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.