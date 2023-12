Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 134 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike nach Quartalszahlen und einer Senkung des Umsatzausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Zusammen mit den Nachrichten zu Kostensenkungen habe der US-Sportartikelkonzern damit für einen Dämpfer der jüngsten Kursrally gesorgt, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach Einschätzung der Expertin geht es aber mehr um makroökonomische als um unternehmensspezifische Belange. Die Margenstory erscheine positiv und das Management investiere in Wachstum. Die Aktienkurs-Korrektur sei nun erst einmal schmerzlich, aber mit Blick auf 2024 sollte das Papier nun gut unterstützt sein./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 03:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 03:39 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.