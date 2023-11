Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 134 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Da der Black Friday immer werbewirksamer und wettbewerbsintensiver werde, starteten Einzelhändler immer früher mit ihren Angeboten, um so einen höheren Anteil an den Konsumentenausgaben zu bekommen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Durch die Verlängerung der Einkaufstage sänken zwar die Risiken rund um das Weihnachtsquartal, doch der Druck auf die Gewinnspannen steige angesichts der gewährten Rabatte./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 05:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 05:10 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.