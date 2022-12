Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 122 Dollar

Finanztrends Video zu Nike B



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach der Vorlage der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 122 US-Dollar belassen. Die Erwartungen seien auf ganzer Linie übertroffen worden, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Sportartikelkonzern sei wieder in der Spur. Mittelfristig war sie zuvor schon zuversichtlich, wie sie weiter schrieb. Nun aber sei sie auch mit Blick auf die kurzfristige Perspektive zufriedener./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 05:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 05:20 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.