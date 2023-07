Bernstein belässt Nestle auf 'Market-Perform' - Ziel 111 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Franken belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Umsatz und der Profitabilität besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Mengenwachstum habe indes leicht unter den Schätzungen gelegen und die Palmöl-Debatten setzten sich fort./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 06:34 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.