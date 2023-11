Bernstein belässt Microsoft auf 'Outperform' - Ziel 406 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 406 US-Dollar belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie zur weltweiten Halbleiter- und Softwarebranche verwies das Team um Analyst Stacy Rasgon auf Neuigkeiten aus Südkorea. Laut einem großen Medienunternehmen hat Naver, das Google-Pendant in dem Land, erfolgreich einen Weg gefunden, um Nvidia durch Intel zu ersetzen. Diese Art von Schlagzeile sei übertrieben, schrieben die Experten. Es handele sich hier definitiv noch nicht um einen Game-Changer./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 08:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2023 / 20:30 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.