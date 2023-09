Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Langfristige Wachstumsrisiken wirkten sich wenig überraschend negativ auf die Bewertungen der etablierten Autobauer aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Er verwies dazu unter anderem auf eine Verlangsamung des Nachfragewachstums, die Elektrifizierung und damit einhergehende Kosten sowie neue Wettbewerber. Bei BMW sei das Vertrauen am Markt in nachhaltige Barmittelflüsse zwar höher als bei Mercedes-Benz, der Experte sieht jedoch bei den Stuttgartern mehr Aufwärtspotenzial als Anleger gemeinhin./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 05:30 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.