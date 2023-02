Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Auto-Aktien hätten einen großartigen Jahresstart gehabt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Schwächere Volumina, ein eskalierender Preiskampf in China und zunehmender Gegenwind in Nordamerika könnten die Autobauer aber früher treffen als bisher von ihm gedacht. Dies werde wohl auch schneller kommen als Erleichterung bei den Rohstoffpreisen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 05:38 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.