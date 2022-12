Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Nachfragebelastung für Europas Autobauer durch die steigenden Zinsen und Energiekosten wirke sich bisher vor allem auf den Auftragsbestand aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einem am Freitag vorliegenden Branchenrückblick auf 2022. Die Absatzentwicklung und die Preisdisziplin seien aber besser, als es die Bewertungen vermuten ließen. Dazu hätten die Hersteller die Kosten deutlicher als erwartet gesenkt. Generell hätten sich die Premium-Hersteller besser geschlagen als die Masseproduzenten. Die Branche unterschätze indes immer noch die strategischen Risiken durch die tiefgreifenden Strukturveränderungen aufgrund des Elektrifizierungstrends sowie der wachsenden Bedeutung von Software./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 22:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 05:22 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.